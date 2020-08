Byli ambasadorowie piszą list do Cichanouskiej. "Jesteśmy przekonani, że demokracja zawita do Mińska"

"Pani przykład i odwaga sprawiły, że społeczeństwo białoruskie zażądało wolności" - napisali w liście do Swiatłany Cichanouskiej przedstawiciele Konferencji Ambasadorów RP. "Dla demokratycznego świata, dla większości Białorusinów prawdziwi zwycięzcy to Pani i społeczeństwo obywatelskie wolnej Białorusi" - dodali.

List Konferencji Ambasadorów RP do Swiatłany Cichanouskiej. "Europa grzeszyła zaniedbaniem wobec spraw Białorusi"

Konferencja Ambasadorów RP napisała list do przebywającej pod opieką władz Litwy Swiatłany Cichanouskiej, pod którym podpisało się 30 byłych ambasadorów. "Konferencja Ambasadorów składa na Pani ręce wyrazy solidarności, szacunku i podziwu dla wszystkich obrońców prawa i wolności w Białorusi. Szczególne słowa uznania kierujemy do Pani. Pani przykład i odwaga sprawiły, że społeczeństwo białoruskie zażądało wolności" - czytamy w liście.

"Społeczeństwo obywatelskie Polski patrzy na Was z podziwem i będzie Was wspierać"

"Społeczeństwo obywatelskie Polski patrzy na Was z podziwem i będzie Was wspierać. Dlatego, że podzielamy Wasze ideały, ale także ze względu na sąsiedztwo i wielowiekowe wspólne życie. Białoruś musi powrócić do rodziny wolnych, europejskich państw. My, którzy tak długo pragnęliśmy tego samego dla siebie, głęboko wierzymy, że tak się stanie" - piszą.