Białoruska sekcja Radia Swoboda przekazała, że to "na rozkaz prezydenta Alaksandra Łukaszenki wojskowy myśliwiec został wysłany do eskorty pasażerskiego samolotu", który w chwili otrzymania wiadomości (o bombie) znajdował się w pobliżu granicy z Litwą.

"Białoruś przekracza kolejne granice"

- Gdzie jest ten wszechmocny wicepremier do spraw bezpieczeństwa (Jarosław Kaczyński - red.)? I czy prezydent (Andrzej) Duda ma coś do powiedzenia w tej sprawie?. Z tego, co słyszę, w sprawie samolotu premier (Mateusz) Morawiecki zwrócił się do Unii Europejskiej - kontynuował gość TVN24.