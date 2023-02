Stuletni fresk "Cud nad Wisłą" zamalowany. "Potępiamy niszczenie polskiego dziedzictwa kulturowego na Białorusi"

czytaj dalej

Szymon Hołownia, lider Polski 2050, mówił w "Kropce nad i" w TVN24, że podpisana deklaracja w sprawie startu opozycji do Senatu "to tak naprawdę list intencyjny o współpracy", a nie jest to jeszcze "dogadanie się bardzo konkretne co do miejsc, w których konkretni kandydaci będą startować". Przekazał także, że w środę wystąpi z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie tego, jaki będzie "dalszy polityczny los" projektu dotyczącego współpracy Polski 2050 i PSL. Jak mówił, "z bardzo dużych badań", jakie ostatnio zleciła jego partia wynika, że PiS-owi można odebrać nawet 20 procent wyborców.