Zarembiuk: Łukaszenka nie chce zwycięstwa Putina w Ukrainie. Aneksja Białorusi jest możliwa

Alaksandr Łukaszenka chce zwycięstwa Ukrainy. Nigdy o tym nie powie, ale on wie, że od razu będzie miał lżej - ocenił w "Jeden na jeden" w TVN24 Aleś Zarembiuk, szef fundacji Białoruski Dom w Warszawie. Uznał za możliwe to, że białoruscy żołnierze zostaną wysłani do Ukrainy, przy czym zastrzegł, że "Łukaszenka będzie odciągał ten moment na tyle, na ile się da".

Zarembiuk: Łukaszenka jest zagnany do kąta

Zarembiuk ocenił, że Łukaszenka "cały czas jest zmuszany przez Putina". - Ma kłopoty, jest zagnany do kąta, nie ma pola manewru, ale wie, że wśród naszego społeczeństwa to jest w ogóle niepopularna decyzja - mówił.

Pytany, czy wierzy w doniesienia, że Władimir Putin w negocjacjach groził Łukaszence śmiercią i przymuszał go do tego, żeby wsparł rosyjską armię, białoruski opozycjonista odpowiedział, że nie sądzi, by prezydent Rosji wprost mówił "ja cię zabiję". Przyznał jednak, że jego zdaniem Putin "rzeczywiście szantażuje, przez swoich ludzi wysyła komunikaty do Łukaszenki". - Łukaszenka jest na celowniku Putina i jeżeli nie zrobi tego, co on chce, wszystko może się zdarzyć - stwierdził gość TVN24.