Biała Podlaska. Lekarz powiadomił rodzinę o śmierci żyjącego pacjenta

Lekarz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej (Lubelskie) zadzwonił do rodziny żyjącego pacjenta i powiedział, że ten zmarł. Okazało się jednak, że doszło do pomyłki. Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do szpitala z prośbą o wyjaśnienia.

- Do tej przykrej sytuacji doszło we wtorek, 16 listopada – potwierdza rzecznik szpitala Magdalena Us. - Po bardzo długiej resuscytacji jednego z naszych pacjentów lekarz pomylił numery i zadzwonił do rodziny nie tej osoby, której powinien. Kiedy okazało się, że doszło do fatalnej pomyłki, zarówno lekarz, jak i zastępca dyrektora szpitala do spraw medycznych przeprosili za zaistniałą sytuację - podkreśla rzeczniczka placówki.