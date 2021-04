Odpowie za uszkodzenie dwóch aut. W jedno uderzył maczetą, po czym przeprosił, bo się pomylił

Policja zatrzymał 27-latka, który uszkodził maczetą karoserię skody zaparkowanej na posesji. Siedzący w aucie kierowca i pasażerowie czym prędzej odjechali. Gdy agresor ich dogonił, powiedział: sorry chłopaki, nie was szukałem. Za drugim razem gdy - używając prawdopodobnie młotka – zniszczył bmw, przeprosin już nie było.

Wystraszony kierowca odjechał. Widział jednak, że agresor cały czas za nim jedzie. Gdy zatrzymał auto, nieznajomy podszedł do niego, by po chwili powiedzieć mu i pasażerom: "sorry chłopaki, nie was szukałem".