Biała Podlaska. Zamontował butlę z gazem, godzinę później w mieszkaniu doszło do eksplozji

We Francji rośnie fala zakażeń koronawirusem i osób hospitalizowanych. Pogarsza się również sytuacja epidemiczna w Szwecji. Brytyjskie siły zbrojne wysyłają wsparcie do szpitali w Londynie, by uzupełnić w nich braki kadrowe. Dalsze działania w związku z rozprzestrzenianiem się wariantu omikron uzgodnił rząd federalny i rządy krajów związkowych Niemiec. We Włoszech z kolei trwają dyskusje wokół decyzji rządu o otwarciu szkół po feriach.