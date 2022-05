Uderzył w ogrodzenie, zgubił tablicę rejestracyjną. Pół godziny później wjechał w zaparkowany samochód

Zjechał na parking i uderzył w auto, później "próbował topić się w tłum gapiów"

I dodaje: - Mężczyzna podejrzewany o kierowanie autem próbował uniknąć odpowiedzialności, chcąc wtopić się w tłum gapiów. Policjanci szybko go jednak rozpoznali. Potwierdzili, że jest to 24-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej.

Okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania, a auto którym podróżował nie miało obowiązkowej polisy OC.

To samo auto uderzyło pół godziny wcześniej w ogrodzenie KMP Biała Podlaska

Choć 24-latek był trzeźwy, to - jak informuje policja - jego zachowanie wskazywało, że może być pod wpływem narkotyków, co potwierdziło wstępne badanie wykonane przez mundurowych. Pobrano mu też krew do dalszych badań.