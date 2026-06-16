Polska "Sytuacja jest bardzo poważna". Biuro Bezpieczeństwa Narodowego reaguje na śmierć Rosjanina Oprac. Mateusz Czajka |

Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi - poinformował prokurator Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Wojtek Jargiło

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek w Białej Podlaskiej zastrzelono Siemiona Skriepieckiego - rosyjskiego artystę, który krytykował Władimira Putina oraz Ramazana Kadyrowa. W jego kierunku oddano z bliska kilka strzałów. Mężczyzna z Rosji wyjechał kilka lat temu w obawie przed prześladowaniami. W sprawie zatrzymano dwóch obywateli Białorusi.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki napisał w serwisie X, że "jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będziemy mieli do czynienia z kolejnym przejawem eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami." W opinii Grodeckiego "sytuacja jest bardzo poważna", dlatego wezwał do "szybkiego, rzetelnego i jednoznacznego" wyjaśnienia okoliczności zabójstwa.

Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania.



Jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będziemy mieli do czynienia z kolejnym przejawem eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami.



Polska nie może stać się przestrzenią dla takich… — Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) June 16, 2026 Rozwiń Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego o wyjaśnieniu śmierci Rosjanina Źródło: X

Pięć kul z bliska - to wyglądało jak egzekucja

44-letni artysta z Rosji Robert K. (znany szerzej jako Siemion Skriepiecki) został zabity w poniedziałek rano w okolicach parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Wszystko wskazuje, że była to egzekucja. Według ustaleń śledczych napastnik z bliskiej odległości oddał trzy strzały z pistoletu, a gdy Rosjanin upadł, kolejne dwa.

Jak potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, 44-latek w swojej działalności arystycznej "wyrażał krytykę wobec aktualnych poczynań, posunięć władz Federacji Rosyjskiej". W związku ze sprawą w pobliżu konsulatu Białorusi w Białej Podlaskiej zatrzymano dwóch Białorusinów.

- Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń, na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów - powiedział rzecznik.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie powołał specjalną grupę, która poszukuje napastnika odpowiedzialnego za śmierć artysty. Współpracuje ona z prowadzącą śledztwo Prokuraturą Okręgową w Lublinie oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.