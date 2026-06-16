Polska Rzecznik rządu o zastrzelonym Rosjaninie: nie chciał ochrony Oprac. Mateusz Czajka |

Rzecznik rządu: zastrzelonemu Rosjaninowi proponowaliśmy ochronę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Wojtek Jargiło

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W poniedziałek w Białej Podlaskiej zastrzelono Siemiona Skriepieckiego - rosyjskiego artystę, który krytykował Władimira Putina oraz Ramzana Kadyrowa. W jego kierunku oddano z bliska kilka strzałów. Mężczyzna wyjechał kilka lat temu z Rosji w obawie przed prześladowaniami. W sprawie zatrzymano dwóch obywateli Białorusi.

Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, powiedział dziennikarzom, że Rosjaninowi wcześniej oferowano pomoc.

- Miał propozycję bycia osobą, która byłaby objęta ochroną, ale po prostu czuł się niezagrożony. Nie chciał takiej ochrony - przekazał Adam Szłapka.

Siemion Skriepiecki w swoich mediach społecznościowych mówił o tym, że grożono mu z powodu jego działalności artystycznej. "Czeczeni ustalili mój adres na podstawie IP. Dowiedzieli się, gdzie mieszkam. Następnie skontaktowali się ze mną. Dali mi dwa dni na przeproszenie za wszystkie obrazy, które namalowałem" - powiedział artysta na nagraniu z marca.

W ostatni piątek pikietował w Berlinie przed ambasadą Rosji.

"Sytuacja jest bardzo poważna"

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki napisał w serwisie X, że "jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będziemy mieli do czynienia z kolejnym przejawem eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami". W opinii Grodeckiego "sytuacja jest bardzo poważna", dlatego wezwał do "szybkiego, rzetelnego i jednoznacznego" wyjaśnienia okoliczności zabójstwa.

Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania.



Jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będziemy mieli do czynienia z kolejnym przejawem eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami.



Polska nie może stać się przestrzenią dla takich… — Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) June 16, 2026 Rozwiń Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego o wyjaśnieniu śmierci Rosjanina Źródło: X

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przyznał, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego "bardzo ściśle współpracują zarówno z policją, jak i z prokuraturą", a sprawa jest traktowana bardzo poważnie.

Pięć kul z bliska - to wyglądało jak egzekucja

44-letni artysta z Rosji Robert Kuzowkow (znany szerzej jako Siemion Skriepiecki) został zabity w poniedziałek rano w okolicach parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Wszystko wskazuje, że była to egzekucja. Według ustaleń śledczych napastnik z bliskiej odległości oddał trzy strzały z pistoletu, a gdy Rosjanin upadł, kolejne dwa.

Jak potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, 44-latek w swojej działalności arystycznej "wyrażał krytykę wobec aktualnych poczynań, posunięć władz Federacji Rosyjskiej". W związku ze sprawą w pobliżu konsulatu Białorusi w Białej Podlaskiej zatrzymano dwóch Białorusinów.

- Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń, na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów - powiedział rzecznik prokuratury.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie powołał specjalną grupę, która poszukuje napastnika odpowiedzialnego za śmierć artysty.