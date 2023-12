Cierpi na nią już jedna trzecia Polaków. COVID-19 nasilił zjawisko

Praca zdalna i problemy ze snem

- Nasz wewnętrzny zegar jest nastawiany czynnikami środowiska zewnętrznego, tzw. zeitgeberami, które nam "dyktują", kiedy mamy być aktywni, a kiedy iść spać. Głównym zeitgeberem jest słońce, które jest w stanie rozpuścić resztki pozostałej po nocy melatoniny w organizmie - tłumaczy Karykowska. - W związku z tym, że nie wychodziliśmy z domu i nie eksponowaliśmy się na działanie promieni słonecznych, światło słoneczne miało mniejszy wpływ na regulację wewnętrznego zegara. Jednocześnie ograniczenie ekspozycji na światło rano szło w parze z tym, że częściej eksponowaliśmy się na niebieskie światło ekranów ledowych, głównie w godzinach wieczornych i nocnych, kiedy nie powinniśmy tego robić. Dlatego też doszło do przesunięcia wydzielania melatoniny - hormonu snu i w zamian za nią kortyzolu, bo one się zwalczają - dodaje, podkreślając, że wyższy poziom kortyzolu sprawia, że śpimy płyciej, a co za tym idzie częściej wybudzamy się w środku nocy.

Bezsenność - co ją powoduje

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wskazują na chronotypy, czyli cechy osobnicze związane z preferowaną porą aktywności. - Tu wyróżniamy tzw. skowronki, sowy i osoby, które są pomiędzy, tzw. typy pośrednie. Uwzględnia się je w analizowaniu przyczyn zaburzeń snu, ale warto też spojrzeć na te dwa chronotypy w odniesieniu do wydajności w pracy - wskazuje dr Karykowska. "Sowy" pracujące w rytmie "skowronków" mogą narazić się nie tylko na bezsenność, ale także na choroby serca, nowotwory czy schorzenia neuropsychiczne.

Dr Karykowska podkreśla, że problem zaburzeń snu dotyka już nastolatki. Zdaniem ekspertki warto zwrócić uwagę na to, o której godzinie dzieci rozpoczynają lekcje. Okazuje się, że rozpoczynanie lekcji o godz. 8. można porównać do rozpoczynania przez osobę dorosłą pracy o godz. 5. Jak wynika z badań, przesunięcie rozpoczęcia lekcji o godzinę pozytywnie wpływa na wyniki w nauce.

Sen służy nam do tego, byśmy mogli sprawnie funkcjonować, gdy go nie ma PAP

Jak zadbać o zdrowy sen

Wśród czynników negatywnie wpływających na sen wymienia się m.in. zanieczyszczenie światłem czy kłopoty zdrowotne. Duże znaczenie mogą mieć też warunki panujące w sypialni. - Są nimi np. odpowiednia temperatura sypialni, która nie powinna być zbyt chłodna, ale też zbyt nagrzana. Optymalna temperatura to między 18 a 21 stopni Celsjusza. Ale to także odstawienie wieczorem, kiedy szykujemy się do snu, telefonów komórkowych, tabletów, wszelkich urządzeń emitujących niebieskie światło, które nasza szyszynka odbiera jako sygnał do aktywności, odczytując je jako światło towarzyszące początkowi dnia - podkreśliła dr Karykowska. Pomóc w zaśnięciu może natomiast ciepła kąpiel lub przyjęta po konsultacji z lekarzem melatonina.