Exposé Radosława Sikorskiego. "Sytuacja międzynarodowa najtrudniejsza od dekad" Źródło: TVN24

Stabilność, do której przywykliśmy w Europie, ugina się pod naporem nowych wyzwań - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas swojego exposé w Sejmie.

- To najtrudniejsze z moich dotychczasowych wystąpień z prostego powodu. Sytuacja międzynarodowa jest najtrudniejsza od dekad - oświadczył Sikorski. Wyjaśnił, że informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej przedstawia po raz drugi od powołania obecnego rządu i po raz dziewiąty w życiu.

Nawiązując do 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego zaznaczył, że to "szkoła dyplomacji i zawierania strategicznych sojuszy". - Tak jak nasi piastowscy przodkowie, musimy mieć mądrość dobierania właściwych partnerów i tworzenia skutecznych przymierzy ze świadomością, że zwrot z inwestycji może przyjść dopiero po latach - stwierdził.

- Obecnie świat staje się coraz mniej przewidywalny: wojna u granic, zmiany w międzynarodowym układzie sił oraz globalne kryzysy gospodarcze i polityczne sprawiają, że stabilność, do której przywykliśmy w Europie, ugina się pod naporem nowych wyzwań. W polskich domach zagościł niepokój i pytania: - Co będzie? Czy nam także grozi rosyjska agresja? Czy relacje Europy ze Stanami Zjednoczonymi zmierzają w kierunku kryzysu? Czy Europa potrafi szybko podnieść swoje zdolności obronne? - wymieniał szef MSZ.

Radosław Sikorski: Źródło: PAP/Leszek Szymański

Sikorski: dopóki NATO jest efektywnym sojuszem, Rosja z nami nie wygra

Sikorski oświadczył, że "celem każdego polskiego rządu jest poprawa bezpieczeństwa państwa, dobrobyt Polaków i wzmocnienie pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej". - Otoczenie międzynarodowe jest mniej przewidywalne niż 20 lat temu, ale Polska jest silniejsza. Jesteśmy silniejsi sojuszem NATO i członkostwem w Unii Europejskiej. Powtórzmy to: członkostwo w tych organizacjach nie ogranicza polskiej suwerenności, ale pomaga suwerenności bronić - powiedział. Jak ocenił szef MSZ, Polska jest lepiej przygotowana na trudne czasy, niż byłaby "jako samotna wyspa, poza sieciami sojuszy wojskowych, politycznych i gospodarczych". Przekazał, że obecny potencjał wszystkich krajów członkowskich NATO - liczony w środkach wydanych na obronność - to blisko 1,5 biliona, czyli 1500 miliardów dolarów, natomiast budżet obronny Rosji wynosi około 145 miliardów dolarów. - Europejscy sojusznicy, podążając za przykładem Polski, zwiększają nakłady na obronność. Od 2016 roku, czyli tuż przed objęciem władzy przez Donalda Trumpa, państwa NATO, nie licząc USA, zwiększyły wydatki z 255 do 506 miliardów dolarów, czyli o 98 procent. Od czasu rosyjskiego najazdu na Ukrainę, wzrost nakładów jeszcze przyspieszył - poinformował. Sikorski zauważył, że gdyby wszystkie kraje członkowskie NATO przeznaczyły na obronność 3,5 procent swojego PKB, tak jak USA, dałoby to kwotę 1,9 biliona dolarów, czyli trzynastokrotnie więcej niż Rosja. - Wykonajmy taką samą symulację przy założeniu, że każdy kraj członkowski wydaje na obronę tyle, ile obecnie Polska - 4,7 procent PKB, co w przypadku wzrostu zagrożenia byłoby prawdopodobne. Uzyskalibyśmy wtedy kwotę 2,5 biliona dolarów, czyli siedemnastokrotnie więcej niż Rosja - stwierdził.

Według szefa dyplomacji, "te liczby pokazują skalę naszego potencjału i to, że dopóki NATO jest efektywnym sojuszem, Rosja z nami nie wygra".

Sikorski: odbudowaliśmy porządek w sferze relacji międzynarodowych

- Po blisko 15 miesiącach od zmiany rządu odbudowaliśmy porządek w sferze relacji międzynarodowych. Polska polityka zagraniczna nie dąży do wzniecania sporów tam, gdzie niczemu one nie służą. Kierujemy się chłodną oceną rzeczywistości, proponujemy rozwiązania ambitne, acz realistyczne. A dla ich urzeczywistnienia działamy z państwami hołdującymi podobnym wartościom - zaznaczył, podkreślając, że robią to "bez strachu, ale z rozwagą".

Według niego dla Polski największym zagrożeniem byłby rozpad wspólnoty Zachodu. - Dlatego nie stać nas na złudzenia, ani bezczynność. Nie stać nas na osamotnienie. Zabiegamy o wiarygodność sojuszy, chcemy i potrafimy być ich architektami - oświadczył Sikorski.

Jak podkreślił, dla Polski cztery trendy są w najwyższym stopniu niepożądane: podział świata na strefy wpływów zamiast na strefy sojuszy, odejście globalnych norm - przede wszystkim poszanowania suwerenności - na rzecz powrotu do prawa silniejszego, osłabienie organizacji międzynarodowych na rzecz relacji dwustronnych opartych na myśleniu transakcyjnym, dezinformacja zrównująca w debacie publicznej prawdę i fałsz.

Sikorski o najważniejszych celach w polityce zagranicznej

Szef MSZ zaznaczył, że najważniejsze cele, jakie Polska realizuje w polityce zagranicznej, wynikają z wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego oraz stabilności środowiska międzynarodowego. Jak dodał, po pierwsze jest to wzmocnienie zdolności obronnych przede wszystkim państw europejskich, ale także UE i przejęcie przez Europę większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo jej najbliższego otoczenia.

- Po drugie, utrzymanie jedności i współpracy transatlantyckiej, w tym bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. W naszych kontaktach z administracją amerykańską konsekwentnie przedstawiamy argumenty wskazujące na korzyści płynące dla Waszyngtonu z utrzymania silnej obecności w Europie, a w szczególności w Polsce. Po trzecie, obrona porządku globalnego opartego na poszanowaniu karty Narodów Zjednoczonych. Po czwarte, konstruktywne zaangażowanie Polski w dialog z państwami tak zwanego Globalnego Południa, uwzględniający ich podmiotowość i zróżnicowane interesy - mówił Sikorski.