Kołodziejczak: ja się nie boję, podsłuchujcie, ile chcecie. Motyka: skandaliczne słowa

Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii oraz Miłosz Motyka, rzecznik PSL dyskutowali w programie "#BezKitu" w TVN24 między innymi o inwigilacji Pegasusem. - Polska wyszła na niepoważne państwo. Tracimy wiarygodność na arenie międzynarodowej - mówił Kołodziejczak. Motyka podkreślał, że "nikt nie ma prawa nam zaglądać do telefonów", a każdy Polak powinien mieć zaufanie do władzy. Goście rozmawiali też między innymi o Polskim Ładzie.

"#BezKitu" to emitowany w TVN24 GO program prowadzony przez reportera politycznego TVN24 Radomira Wita. W niedzielę gośćmi byli: lider Agrounii Michał Kołodziejczak oraz Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Motyka: dostaną po kieszeni wszyscy ci, którzy są aktywni

Zdaniem Motyki "dostaną po kieszeni wszyscy ci, którzy są aktywni". - I to jest chyba najgorsze. Cud gospodarczy powinien być wtedy, kiedy się promuje aktywność zawodową. A dzisiaj ci, którzy pracują na dwóch, trzech umowach, będą mieli potrącane jeszcze więcej - mówił rzecznik PSL.

Kołodziejczak: Polskie to jest porządne, dobrze zrobione. To jest ład PiS-owski

Kołodziejczak powiedział, że sam nowej reformy nie nazywa Polskim Ładem. - Bo polskie to jest porządne, dobrze zrobione, przemyślane. To jest ład PiS-owski, który jest całkowicie nieudany - ocenił.

- Cały kraj składa się na polityków, którzy zabezpieczyli się podwyżkami, dobrymi podwyżkami i dzisiaj ich stać na to, żeby kupować olej po 12 złotych - dodał, odnosząc się do wciąż rosnących cen.

Kołodziejczak: ja się nie boję, podsłuchujcie, ile chcecie

Goście "#BezKitu" rozmawiali też o sprawie systemu Pegasus, zakupionego przez polskie władze i wykorzystywanego do inwigilacji między innymi obecnego senatora Krzysztofa Brejzy, kiedy kierował on kampanią wyborczą Koalicji Obywatelskiej.

- Najbardziej niepokoi mnie to, że Polska wyszła na niepoważne państwo. Skandalem jest to, że w całej Europie się o tym mówi. Tracimy wiarygodność na arenie międzynarodowej - mówił Kołodziejczak.

Zaznaczył, że "w każdym państwie są różne systemy używane do walki z terroryzmem, z korupcją, ale nie ma tak, że jest to używane przeciwko politykom, przeciwko opozycji". - Śmieszy mnie, że teraz politycy mówią, że oni się boją, że ich podsłuchują. Ja się nie boję, podsłuchujcie mnie, ile chcecie, mam to gdzieś - dodał lider AgroUnii.