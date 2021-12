Program "#BezKitu". Starcie Aleksandry Gajewskiej i Krzysztofa Bosaka

Aleksandra Gajewska (Platforma Obywatelska) i Krzysztof Bosak (Konfederacja) starli się ze sobą w programie Radomira Wita "#BezKitu" w TVN24 GO. Odpowiadali na szereg pytań, między innymi o prawa kobiet w kontekście rejestracji ciąży, o wprowadzenie w szkołach nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość, a także o możliwość wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi. Zarówno politycy, jak i prowadzący program Radomir Wit mieli do dyspozycji czerwone przyciski umożliwiające przerwanie drugiej osobie wypowiedzi i skontrowanie jej.

W programie "#BezKitu" w TVN24 GO, prowadzonym przez reportera politycznego TVN24 Radomira Wita, pojawili się w niedzielę posłanka Platformy Obywatelskiej Aleksandra Gajewska oraz poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, ale również studenci i uczniowie.

Gajewska i Bosak w programie "#BezKitu"

Gajewska stwierdziła, że być może w innych państwach, w których byłoby to wprowadzane, można byłoby uznać, że takie rozwiązanie będzie bardziej efektywne. Stwierdziła jednak, że w Polsce "nie ma dochowanych standardów okołoporodowych". Odniosła się także szerzej do innych prawnych kwestii dotyczących ciąży, między innymi przywołując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, a także obywatelski projekt w sprawie całkowitego zakazu aborcji, który został odrzucony przez Sejm. - U nas w kraju jesteśmy zmuszone do tego, aby rozmawiać z radykałami, fanatykami - powiedziała.