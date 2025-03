Bezdomność wśród kotów. Jedna z gmin oferuje 700 plus

Do wrocławskiego schroniska trafił kot, który na gapę przejechał pociągiem około 30 kilometrów. Skąd się tam wziął? Nie wiadomo. Ale wiadomo, że nie miał chipu. W nowym miejscu dostał opiekę i imię – Kolejarz. Jego historia ilustruje problem bezdomnych i porzuconych zwierząt. Schroniska apelują o adopcje. Burmistrz gminy Kamieńsk w Łódzkiem oferuje nawet 700 plus na psa lub kota. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.