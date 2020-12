"To jest codziennie walka o przeżycie"

Jeśli chodzi o pogodę, to trudny czas dla bezdomnych właśnie się zaczyna, a jeśli chodzi o pracę, to trudny okres zaczął się już pół roku temu. Pan Robert szuka zajęcia, gdzie tylko się da. O pracę, jak mówi, jest ciężko - nie tylko przez trudną sytuację firm. - Bardzo często pracowałem po ogrodach, a w tej chwili ci ludzie wolą wykonać to sami, bo po prostu boją się kontaktu – mówi.

Czasem pan Robert domyśla się, że chodzi o strach przed zakażeniem, czasem ludzie mówią wprost. Przed pandemią, gdy brakowało pracy, pan Robert zbierał puszki. Gdy są zamknięte bary, nie ma czego zbierać. - Miałem pięć-siedem kilogramów puszek, czyli 30-40 złotych. To jak dla mnie, to były bardzo duże pieniążki, bo stać mnie było kupić sobie coś do jedzenia, stać mnie było iść do baru mlecznego, kupić sobie coś na gorąco – zwraca uwagę bezdomny.