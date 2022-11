Bez kobiet w Radzie do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. Apel do prezydenta

Przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, powołani do Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji zgłosili Kancelarii Prezydenta konieczność włączenia kobiet w prace tej rady – poinformował KRASP.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek w Pałacu Prezydenckim powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. To dziewiąta rada powstała w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Wraz z prezydentem liczy 18 członków, wszyscy to mężczyźni.