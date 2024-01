Bez Przyłębskiej i bez dyskusji o informacji TK na komisjach. Przegłosowano, że reprezentant Trybunału "nie jest sędzią"

Przewodnicząca komisji sprawiedliwości i praw człowieka Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO) powiedziała, że "ma wrażenie niespotykanej ilości nawarstwienia błędów prawnych, widząc to upoważnienie". - Przysyłanie dzisiaj osoby, która nie posiada statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, aby przedstawiła sprawozdanie z działalności Trybunału pokazuje, że Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje dziś poza pewnym ustrojem państwa. (...) Nie mamy możliwości zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi od organu do tego upoważnionego, od osoby która zostałaby prawidłowo do tego upoważniona - oceniła Gasiuk-Pihowicz.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej nawiązała do kontrowersji związanych z powołaniem Jarosława Wyrembaka do Trybunału Konstytucyjnego w 2018 roku, gdy objął on wakat po śmierci sędziego Henryka Ciocha, wybranego do składu Trybunału w grudniu 2015 roku na miejsce, które było już obsadzone przez innego sędziego Romana Hausera. Henryk Cioch przez część środowiska prawniczego uważany był za "sędziego dublera" i przez prof. Andrzeja Rzeplińskiego, ówczesnego prezesa TK, nie był dopuszczany do orzekania.