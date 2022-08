Spacerowali z psem, ten zniknął za pagórkiem i wtedy padły strzały

czytaj dalej

Sędzia Igor Tuleya został przywrócony do orzekania, ale orzekać nie będzie. Gdy chciał zapoznać się z pismem, które przyznało mu z powrotem prawo do pracy w stołecznym sądzie, otrzymał kolejne pismo, które uchylało tę decyzję. Zaskakujący przebieg wydarzeń związanych z sędzią komentowali politycy. - Jeżeli człowiek, obojętnie kim jest, czy jest posłem, sędzią, czy prokuratorem, nie jest podporządkowany PiS-owi, to znaczy, że należy go zniszczyć - ocenił wiceszef PO Cezary Tomczyk. Marcin Horała (PiS) uchylał się od komentarza, odsyłając do sędziów, którzy podejmują decyzje w tej sprawie. Ocenił jednak, że Tuleya jest sędzia "bardzo zaangażowanym politycznie".