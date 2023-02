W górach bardzo trudne warunki. Ze schroniska ewakuowano uczestników obozu sportowego

14 osób ewakuowano ze schroniska na Przehybie w Beskidach (woj. małopolskie). Byli to uczestnicy obozu sportowego, głównie uczniowie szkół podstawowych. Ratownicy informują, że warunki w górach są bardzo trudne i apelują o rozwagę.

Do zdarzenia doszło w czwartek (2 lutego) przed południem. Ratownicy z Rejonowej Stacji Ratunkowej w Piwnicznej otrzymali zgłoszenie o konieczności ewakuacji 14 osób ze schroniska na Przehybie. Byli to uczniowie szkół podstawowych, którzy przyjechali na obóz sportowy i mieszkali w schronisku.

Jak relacjonuje dalej ratownik, dojazd do schroniska zatarasowany był powalonymi drzewami. Ratownicy razem z pracownikami firmy Tauron, którzy naprawiali linię energetyczną przy pomocy pił spalinowych usunęli drzewa.

"Wszystkie dzieci całe i zdrowe zostały zwiezione do Gabonie skąd odebrali je rodzice" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Grupy Krynickiej GOPR.

Warunki w górach są trudne, ratownicy apelują o rozwagę

Jak poinformował, w wysokich partiach gór leży około 80 cm śniegu, w miejscach nawianych nawet półtora metra. - Pada mokry śnieg, który zalega na drzewach i powoduje łamanie się gałęzi, co może być bardzo niebezpieczne. Wybierając się w góry należy o tym pamiętać, bo połamane drzewa mogą zalegać na szlakach i utrudniać poruszanie się - podkreśla nasz rozmówca.

Aplikacja, która może uratować życie

Apeluje też do turystów, aby wychodząc w góry, mieć przy sobie telefon z naładowaną baterią, a w telefonie zainstalowana aplikacje "Ratunek", która umożliwia ratownikom zlokalizowanie osoby potrzebującej pomocy. - Dzięki temu wiemy, gdzie mamy iść, co znacznie skraca akcję, a to bardzo ważne, aby poszkodowana osoba jak najszybciej otrzymała naszą pomoc - konkluduje Wojciech Pikor.