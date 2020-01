Była posłanka Bernadeta Krynicka chce zostać dyrektorką szpitala. Kiedyś była tam pielęgniarką

Była posłanka Prawa i Sprawiedliwości Bernadeta Krynicka zgłosiła swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, gdzie była pielęgniarką i oddziałową, zanim weszła do Sejmu. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęły dwie oferty konkursowe.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku ogłosił pod koniec grudnia zeszłego roku konkurs na dyrektora Szpitala Wojewódzkiego imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Dotychczasowy dyrektor będzie pełnił tę funkcję do końca roku.

Termin składania kandydatur upłynął 14 stycznia. Rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Izabela Smaczna-Jórczykowska poinformowała w rozmowie z tvn24.pl, że wpłynęły dwie oferty konkursowe. Jedną z nich miała złożyć Bernadeta Krynicka, co była posłanka Prawa i Sprawiedliwości potwierdziła w rozmowie z lokalnym portalem 4lomza.pl oraz z Onetem.

Od kandydatów konkursu na stanowisko dyrektora szpitala w Łomży wymaga się między innymi posiadanie wykształcenia wyższego, wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, a także posiadania co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletniego stażu pracy.

- Uważam, że poradzę sobie na tym stanowisku - powiedziała była posłanka PiS w rozmowie z Onetem, potwierdzając, że złożyła ofertę konkursową. - Mam duże doświadczenie. Byłam oddziałową przez 16 lat, a w szpitalu pracowałam w sumie przez 24 lata. Plus doświadczenie samorządowe i parlamentarne oraz stosowne wykształcenie, bo oprócz pielęgniarskiego mam też skończone MBA [Master of Business Administration, studia podyplomowe dla osób aspirujących do piastowania kierowniczych lub menedżerskich stanowisk - przyp. red.]. Spełniam wszystkie wymogi, formalne i nieformalne - przekonywała.