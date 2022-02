Bełżyce. Wygląda jak betonowy klocek z PRL, a tak naprawdę to zamek z bogatą historią

- Na pewno nie jest to obiekt, który rzuca się w oczy. To jeden z najbardziej ukrytych zabytków Lubelszczyzny. Pewną wskazówką może być nazwa ulicy - uśmiecha się archeolog Marcin Piotrowski.

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1416 roku

- Cofnijmy się do XIV wieku, a konkretnie do 1349 roku, kiedy pojawiła się pierwsza wzmianka o Bełżycach. Właścicielem wsi był wtedy Rafał z Tarnowa herbu Leliwa. Niestety, nie wiadomo, czy miał on jakąś siedzibę w Bełżycach, ale nie można tego wykluczyć. Pewne jest natomiast, że w 1416 roku w miejscowości stał już zamek - rezydencja obronna. Dziedzicami miejscowości pozostawali wówczas Jan i Spytko z Tarnowa - wnukowie wspomnianego Rafała. Przypuszcza się, że to właśnie oni byli budowniczymi zamku - opowiada nasz rozmówca.