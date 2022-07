30 ofiar totalitaryzmu zidentyfikowanych przez IPN. W Belwederze ogłoszono ich nazwiska

"Wracają do wolnej i niepodległej Polski"

Obecny podczas ceremonii prezes IPN Karol Nawrocki stwierdził, że zidentyfikowane ofiary totalitaryzmów "w sposób symboliczny wracają do wolnej i niepodległej Polski", która "w tym miejscu oddaje im tę miłość, którą ją obdarzyli". - To głównie konspiratorzy i żołnierze gotowi do wojny sprawiedliwej, w której to oni reprezentowali wolę narodu polskiego, w której to oni byli prawowitą władzą - czy to w czasie drugiej wojny światowej czy po roku 1945. Do wojny sprawiedliwej, w której to im przyświecały sprawiedliwe intencje zamknięte w słowie "wolność i koniec przerażającej okupacji" - powiedział.