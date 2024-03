Miała ponad trzy promile, "opiekowała się" 15-miesięczną córką

Kompletnie pijana 29-letnia mieszkanka Bełchatowa (woj. łódzkie) zajmowała się swoją córeczką. 15-miesięczna dziewczynka była ubrana nieadekwatnie do pogody. Dziecko trafiło pod opiekę babci - podała rzeczniczka bełchatowskiej policji nadkom. Iwona Kaszewska.

- Wokół pary porozrzucane były butelki po alkoholu. Okazało się, że 29-latka, mając ponad trzy promile alkoholu w organizmie, sprawowała opiekę nad swoją 15-miesięczną córeczką. Dziecko było ubrane nieadekwatnie do panujących warunków atmosferycznych, jego wygląd wskazywał, że maluszek może być wychłodzony - zrelacjonowała rzeczniczka.

- Policjanci natychmiast wezwali służbę medyczną. Do przyjazdu ratowników opiekowali się dziewczynką, zabrali ją do radiowozu, aby się ogrzała. Po konsultacji medycznej, maluszek został oddany pod opiekę swojej babci - poinformowała Kaszewska. Matka dziecka została zatrzymana. W czasie przeszukania mundurowi znaleźli narkotyki - podała.

29-latka odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, za co grozi kara do pięciu lat więzienia, a także za posiadanie środków odurzających, czyli przestępstwo zagrożone jest karą do trzech lat więzienia.