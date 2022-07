Będzin. Strażacy i przechodzień pomogli tonącemu trzylatkowi

Trzyletni chłopiec - na oczach strażaków - wpadł do rzeki Czarna Przemsza w Będzinie (woj. śląskie). "Ze względu na głębokość oraz nurt rzeki, chłopiec natychmiast znalazł się pod wodą" - relacjonują strażacy. Ratownicy i jeden z przechodniów ruszyli dziecku z pomocą. Po wyciągnięciu na brzeg trzylatek nie miał funkcji życiowych, podjęto reanimację. Ostatecznie trafił do szpitala.

Jak wynika z informacji komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, w sobotę tamtejsi funkcjonariusze pracowali w centrum miasta. Działania prowadzili przy rzece. W pewnym momencie zauważyli kilkuletnie dziecko, zbliżające się po drugiej stronie do Czarnej Przemszy. Czarna Przemsza na tym odcinku jest skanalizowana, płynie w wykopie z łagodnie opadającymi brzegami, po obu stronach znajdują się miejskie bulwary. "Dziecko nie reagowało na krzyki i wpadło do wody. Ze względu na głębokość oraz nurt rzeki, chłopiec natychmiast znalazł się pod wodą" - zrelacjonowali będzińscy strażacy we wpisie na Facebooku.