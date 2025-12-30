Będzie sztab kryzysowy z udziałem premiera

Minister infrastruktury o sytuacji na lotnisku w Modlinie Źródło: TVN24

IMGW wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą.

Śnieg i wiatr utrudniają jazdę po Polsce. Na S7, gdzie we wtorek utknęły setki aut, w środę nadal mogą występować zatory, a służby odradzają wybieranie tej trasy. Jak mówił w TVN24 burmistrz Ostródy, w urzędzie miasta nocowało kilkanaście osób, które utknęły w drodze.

Jak wskazał wojewoda warmińsko-mazurski, największym problemem, powodującym zatory, był zły stan ogumienia aut ciężarowych. - Apeluję do wszystkich kierowców, by sprawdzić stan ogumienia, by stosować opony zimowe, a nie letnie - mówił Mateusz Szauer.

Sytuację pogodową relacjonujemy na żywo:

