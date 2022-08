Iga Kazimierczyk o zapowiedziach strajku: liczę na to, że nauczyciele staną w obronie szkoły

To jest taki moment, w którym powinniśmy sobie zdać sobie sprawę z tego, że bez nauczycieli po prostu nie będzie szkoły - mówiła w TVN24 Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji "Przestrzeń dla edukacji". Przekazała, że pojawia się dyskusja o strajku nauczycieli. - Gorąco, głęboko i szczerze liczę na to, że nauczyciele staną w obronie szkoły - podkreśliła. Odniosła się także do sondażu dla "Faktów" TVN i TVN24 , z którego wynika, że działania ministra edukacji Przemysława Czarnka 56 procent ankietowanych ocenia negatywnie, a 27 procent pozytywnie.

"Liczę na to, że nauczyciele staną w obronie szkoły"

Prezeska Fundacji "Przestrzeń dla edukacji" pytana była także o możliwy strajk nauczycieli. - Wspieram tak jak spora część osób, które zajmują się edukacją, głosy, które pokazują istotę pracy zawodu, a strajk jest jednym z takich momentów, kiedy my o danej grupie zawodowej słyszymy, widzimy ją, ona staje się obecna w dyskusji i w mediach - powiedziała. - To jest taki moment, w którym powinniśmy sobie po prostu jako obywatele i obywatelki zdać sobie sprawę z tego, że bez nauczycieli po prostu nie będzie szkoły - dodała.

- Rzeczywiście, dyskusja o strajku się pojawia. Pojawiają się też rozmowy, jak ten strajk miałby wyglądać, bo rzeczywiście ogromnym wyzwaniem jest to, że musiałby być to strajk, który jest zdecydowanie bardziej intensywny czy bardziej widoczny niż ten, który został złamany i cytując to, co się pojawiało w mailach [szefa KPRM, Michała - przyp. red.] Dworczyka, po prostu zabity hejtem, który na nauczycieli wtedy przygotowano - mówiła Kazimierczyk.