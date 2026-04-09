Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Będzie ślubowanie, jest reakcja Pałacu Prezydenckiego

|
Karol Nawrocki
Matczak: sytuacja wydaje się prawnie całkowicie jasna
Źródło: TVN24
Czworo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma złożyć w czwartek ślubowanie, na które zaprosili prezydenta Karola Nawrockiego. Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym skrytykował wydarzenie i stwierdził, że to "lekceważenie obowiązku", które nie ma podstawy prawnej. Co innego twierdzą prawnicy.

Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski oraz Marcin Dziurda, czyli czworo wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaprosiło prezydenta Karola Nawrockiego na czwartek na godzinę 12.30 do Sejmu, gdzie złożą ślubowanie. Mimo że wybrana została szóstka sędziów, dotychczas prezydent odebrał ślubowanie tylko od Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka.

W jednobrzmiących pismach czworo sędziów zaznaczyło, że zwracali się o wyznaczenie terminu ślubowania w Pałacu Prezydenckim, ale nie otrzymali odpowiedzi.

W czwartek rano oświadczenie w tej sprawie wydał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który przedstawił stanowisko w odniesieniu do zapowiedzianego przez nich - jak stwierdził - "podjęcia działań pozbawionych podstawy prawnej, mających w istocie doprowadzić do zlekceważenia obowiązku złożenia ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej". Jest to zbieżne z poprzednimi głosami z Pałacu Prezydenckiego i forsowaną przez ludzi opozycję narracją.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Mogą zawiadomić policję". Kulisy batalii o Trybunał

W piśmie Bogucki nawiązuje między innymi do treść przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, według którego "osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie". Według niego - jak czytamy - słowo "wobec" oznacza, że złożenie ślubowania jest skuteczne w obecności głowy państwa.

Odmienne stanowisko w tej kwestii przedstawił w programie "Fakty po Faktach" TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll, który - pytany o możliwość złożenia ślubowania przez czworo sędziów na przykład w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego - oznajmił, że "te osoby są już sędziami Trybunału". Powtórzył też, że złożenie ślubowania odbywa się "wobec prezydenta". - Prezydent nie ma żadnej tutaj sprawczości. Nie od obecności tych osób w Pałacu zależy ich status sędziego. To nie jest kompetencja w ogóle prezydenta - dodał.

Bogucki w oświadczeniu stwierdził, że "tego rodzaju ostentacyjne i świadome działania sprzeczne z ustawą powinny być traktowane jako odmowa złożenia ślubowania w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego". Dodał też, że wspomniana odmowa jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska.

CZYTAJ CAŁE OŚWIADCZENIE SZEFA KANCELARII PREZYDENTA

Ślubowanie bez obecności prezydenta. Głos ekspertów

Złożenie ślubowania na uroczystości w Sejmie przez czworo sędziów komentował w programie "Tak jest" w TVN24 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik i radca prawny Marcin Matczak. - Konstytucja mówi jasno, że Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oni już wybrani stają się tymi sędziami. Następnie schodzimy o poziom niżej do ustawy, która mówi, że oni jeszcze składają ślubowanie i to ślubowanie jest potrzebne, żeby mogli podjąć swoje obowiązki i składają je wobec prezydenta - mówił.

Matczak przytoczył przy tym sentencję wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2015 roku. - W tej sentencji wyroku Trybunał powiedział, że prezydent ma obowiązek niezwłocznie takie ślubowanie przyjąć, bo jeżeli nie, to to jest po prostu sabotowanie państwa - wyjaśnił.

Ocenił również, że sędziowie "działają w stanie wyższej konieczności", chociaż planowane na czwartek ślubowanie "nie jest oczywiście najlepszą sytuacją". - Natomiast nie można się zgodzić na to, żeby z poziomu ustawy prezydent, uzurpując sobie kompetencję, której nie ma, blokował konstytucyjne uprawnienia sędziów Trybunału Konstytucyjnego - powiedział Matczak.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Matczak o "nienajlepszej sytuacji": sędziowie działają w stanie wyższej konieczności

"Zaczęto upatrywać w prezydencie króla"

Podobne stanowisko przedstawił w TVN24 sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego profesor Włodzimierz Wróbel, który tłumaczył, że według konstytucji to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a wybrani kandydaci muszą wykonać tylko jedną czynność, by objąć urząd i wydawać wyroki: złożyć ślubowanie. Wskazywał, że według ustawy o Trybunale Konstytucyjnym osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa ślubowanie "wobec" prezydenta.

Dodał też, że sformułowanie to jest "pewną metaforą", w której adresat ślubowania "jest pasywny". - To znaczy on ma po prostu tylko tyle zrobić, że je przyjmuje (...) nie może tego odrzucić - doprecyzował.

Sejm

Przed ślubowaniem sędziów TK. Komentarze polityków i ekspertów
WYDANIE SPECJALNE

Sejm
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Zbigniew BoguckiPrezydent RPKarol NawrockiTrybunał KonstytucyjnysędziowieZmiany w Trybunale Konstytucyjnym
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

