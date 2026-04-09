Będzie ślubowanie, jest reakcja Pałacu Prezydenckiego

Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski oraz Marcin Dziurda, czyli czworo wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaprosiło prezydenta Karola Nawrockiego na czwartek na godzinę 12.30 do Sejmu, gdzie złożą ślubowanie. Mimo że wybrana została szóstka sędziów, dotychczas prezydent odebrał ślubowanie tylko od Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka.

W jednobrzmiących pismach czworo sędziów zaznaczyło, że zwracali się o wyznaczenie terminu ślubowania w Pałacu Prezydenckim, ale nie otrzymali odpowiedzi.

W czwartek rano oświadczenie w tej sprawie wydał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który przedstawił stanowisko w odniesieniu do zapowiedzianego przez nich - jak stwierdził - "podjęcia działań pozbawionych podstawy prawnej, mających w istocie doprowadzić do zlekceważenia obowiązku złożenia ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej". Jest to zbieżne z poprzednimi głosami z Pałacu Prezydenckiego i forsowaną przez ludzi opozycję narracją.

W piśmie Bogucki nawiązuje między innymi do treść przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, według którego "osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie". Według niego - jak czytamy - słowo "wobec" oznacza, że złożenie ślubowania jest skuteczne w obecności głowy państwa.

Odmienne stanowisko w tej kwestii przedstawił w programie "Fakty po Faktach" TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll, który - pytany o możliwość złożenia ślubowania przez czworo sędziów na przykład w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego - oznajmił, że "te osoby są już sędziami Trybunału". Powtórzył też, że złożenie ślubowania odbywa się "wobec prezydenta". - Prezydent nie ma żadnej tutaj sprawczości. Nie od obecności tych osób w Pałacu zależy ich status sędziego. To nie jest kompetencja w ogóle prezydenta - dodał.

Bogucki w oświadczeniu stwierdził, że "tego rodzaju ostentacyjne i świadome działania sprzeczne z ustawą powinny być traktowane jako odmowa złożenia ślubowania w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego". Dodał też, że wspomniana odmowa jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska.

Ślubowanie bez obecności prezydenta. Głos ekspertów

Złożenie ślubowania na uroczystości w Sejmie przez czworo sędziów komentował w programie "Tak jest" w TVN24 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik i radca prawny Marcin Matczak. - Konstytucja mówi jasno, że Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oni już wybrani stają się tymi sędziami. Następnie schodzimy o poziom niżej do ustawy, która mówi, że oni jeszcze składają ślubowanie i to ślubowanie jest potrzebne, żeby mogli podjąć swoje obowiązki i składają je wobec prezydenta - mówił.

Matczak przytoczył przy tym sentencję wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2015 roku. - W tej sentencji wyroku Trybunał powiedział, że prezydent ma obowiązek niezwłocznie takie ślubowanie przyjąć, bo jeżeli nie, to to jest po prostu sabotowanie państwa - wyjaśnił.

Ocenił również, że sędziowie "działają w stanie wyższej konieczności", chociaż planowane na czwartek ślubowanie "nie jest oczywiście najlepszą sytuacją". - Natomiast nie można się zgodzić na to, żeby z poziomu ustawy prezydent, uzurpując sobie kompetencję, której nie ma, blokował konstytucyjne uprawnienia sędziów Trybunału Konstytucyjnego - powiedział Matczak.

Podobne stanowisko przedstawił w TVN24 sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego profesor Włodzimierz Wróbel, który tłumaczył, że według konstytucji to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a wybrani kandydaci muszą wykonać tylko jedną czynność, by objąć urząd i wydawać wyroki: złożyć ślubowanie. Wskazywał, że według ustawy o Trybunale Konstytucyjnym osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa ślubowanie "wobec" prezydenta.

Dodał też, że sformułowanie to jest "pewną metaforą", w której adresat ślubowania "jest pasywny". - To znaczy on ma po prostu tylko tyle zrobić, że je przyjmuje (...) nie może tego odrzucić - doprecyzował.

