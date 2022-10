Będzie protest w policji? Rafał Jankowski, szef Zarządu Głównego NSZZ Policjantów komentuje

Nie ma decyzji o twardym proteście

Rafał Jankowski, szef Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, poinformował tvn24.pl, że zawiązał się komitet protestacyjny, ale nie ma decyzji o rozpoczęciu twardego protestu. Przekazał, że w poniedziałek doszło do rozmów z wiceszefem MSWiA Maciejem Wąsikiem. - Dziś długo rozmawialiśmy z ministrem Wąsikiem. Nie mam wątpliwości, że on będzie próbował, żeby te nasze postulaty zostały zrealizowane - dodał. Czego związkowcy głównie oczekują od rządu? "Środowisko oczekuje, by w pierwszej kolejności zabezpieczono uposażenia przed utratą ich dotychczasowej wartości, co najmniej na poziomie realnej inflacji w roku 2022" - pisał Jankowski we wrześniu w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.