"Podwyżka, którą zaproponował rząd, jest skandaliczna". Będzie protest policjantów? "Cierpliwość się wyczerpuje"

Rafał Jankowski pytany był w poniedziałek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 o to, czy policjanci szykują się do protestu. - Nie wiem - odparł. I kontynuował: - Podwyżka, którą zaproponował rząd w sferze budżetowej, to jest 7-8 procenta, jest skandaliczna. My się po prostu na to nie zgadzamy - dodał.