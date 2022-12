Mariusz Kamiński: wykluczam dymisję generała Szymczyka. Piotr Mueller: należy czekać na wyniki śledztwa

Wykluczam dymisję komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka - przekazał w poniedziałek na Twitterze szef MSWiA Mariusz Kamiński. Rzecznik rządu Piotr Mueller powiedział, że "należy czekać na wyniki śledztwa, bo one też mogą przynieść informacje, których na ten moment nie posiadamy".

"W związku z sytuacją dot. ukraińskiego prezentu dla gen. J. Szymczyka gotowość przyjazdu do Polski i spotkania ze mną wyraził szef MSW Ukrainy D. Monastyrski. Do spotkania dojdzie niebawem. Jednocześnie, ucinając spekulacje medialne, wykluczam dymisję Komendanta Głównego Policji" - przekazał na Twitterze Kamiński.

Rzecznik rządu o sprawie komendanta głównego policji

Rzecznik rządu Piotr Mueller pytany na konferencji prasowej przez reporterkę TVN24 o wpis szefa MSWiA powiedział, że "w tej chwili trwa postępowanie, w związku z tym jego wnioski, myślę, że będą naświetlały sytuację". - Na ten moment, jak rozumiem, jest taka sytuacja, w której na razie nie ma przesłanek do podjęcia takich decyzji, ale tak jak wspomniałem na naszej konferencji w zeszłym tygodniu, ze spokojem należy czekać na wyniki śledztwa, bo one też mogą przynieść informacje, których na ten moment nie posiadamy - dodał.

Dopytywany, czy to oznacza, że niewykluczone jest, że generał Szymczyk może stracić stanowisko, Mueller odparł, że "każdy funkcjonariusz publiczny, każdy minister, każda osoba, która pełni wysokie funkcje publiczne, musi być gotowa do tego, żeby w przypadku wykrycia niewłaściwych działań czy zachowań albo sama się podała do dymisji, albo była odwołana".

- Nie wykluczamy tego też w tej sprawie - dodał.

Eksplozja w Komendzie Głównej Policji

W ubiegłym tygodniu w gmachu Komendy Głównej Policji doszło do eksplozji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało, że stało się to "w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem" komendanta Jarosława Szymczyka. "Eksplodował jeden z prezentów, które komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie w dn. 11-12 grudnia br., gdzie spotkał się z kierownictwami ukraińskiej policji i służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Prezent był podarunkiem od jednego z szefów ukraińskich służb" - podał resort w komunikacie.

Komendant trafił do szpitala w środę, wypisano go w piątek przed południem.

Generał Jarosław Szymczyk PAP/EPA/Wojtek Jargiło

Generał Szymczyk o "dwóch tubach", które przywiózł z Ukrainy

Generał Szymczyk powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że 12 grudnia, podczas wizyty w Ukrainie, miał dwa kluczowe spotkania. Pierwsze z komendantem głównym Narodowej Policji Ukrainy Ihorem Kłymenko. "Na koniec tradycyjnie przekazaliśmy sobie prezenty. Ja darowałem panu generałowi skromny policyjny gadżet – portfel, długopis, wizytownik i butelkę polskiego alkoholu. Pan generał wręczył mi tubę po granatniku, która – jak powiedział – jest tubą zużytą, pustą, bezpieczną, przerobioną na głośnik, z którego można korzystać przez Bluetooth" - powiedział szef KGP.

"Na drugie spotkanie udaliśmy się do Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, przyjął nas gen. Sierhij Kruk. Był też jego zastępca gen. Dmytro Bondar, który zaprosił nas do sali, gdzie zgromadzono różne elementy zużytej broni z ich codziennej służby. (...) Na koniec rozmowy gen. Bondar powiedział, że ma dla nas taką pamiątkę. To była podobna tuba po zużytym granatniku" - dodał generał.

"Zapewniono nas, że (...) to urządzenie jest bez materiałów wybuchowych, że to złom" - mówił komendant. Przyznał też, że przejeżdżał granicę na paszporcie dyplomatycznym i nie zgłaszał prezentu, bo - jak mówił - "w naszej świadomości to nie było uzbrojenie, tylko dwie zużyte, puste tuby po granatnikach".

Jarosław Szymczyk opowiedział o incydencie w KGP i przywiezieniu prezentów z Ukrainy TVN24

Szymczyk odnosząc się do dnia, w którym doszło do wybuchu, powiedział, że rzeczy z wizyty miał do budynku KGP wnieść jego kierowca. On sam przyjechał do pracy rano i - jak mówił - zastał prezenty leżące "na zapleczu przy gabinecie, płasko na podłodze, utrudniając przejście".

"Złapałem tubę granatnika w dolnej części, lekko się pochyliłem i podniosłem ją do pionu. Kiedy ją postawiłem, to nastąpiła potężna eksplozja. Ogłuszyło mnie, słyszałem jeden wielki pisk i świst w uszach. W podłogę wszedł jeden element, a w górę wystrzelił drugi, dlatego są zniszczone dwie kondygnacje, podłoga i sufit, w jednej linii pionowej" - opisał.

Komendant powiedział, że nie widzi powodu, aby podać się do dymisji.

