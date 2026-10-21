Polska Będą zmiany w prawie po wyroku w sprawie tragedii na A1? "Jesteśmy gotowi to zrobić" Kuba Koprzywa |

Będą zmiany w prawie po wyroku w sprawie tragedii na A1? "Jesteśmy gotowi to zrobić" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marian Zubrzycki

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Politycy pytani byli o środowy wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie tragedii na A1. Sebastian M. został skazany na osiem lat więzienia. O taki wymiar kary wnioskowała prokuratura. Jest to najwyższy możliwy wymiar wynikający z kwalifikacji prawnej, którą wskazano w akcie oskarżenia, czyli spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

Prowadząca rozmowę Agata Adamek zapytała, czy to nie jest moment, by wprowadzić do polskiego prawa pojęcie zabójstwa drogowego. - Myślę, że ten wyrok, który zbulwersował na pewno wszystkich, jest przyczynkiem do tego, żeby o tym porozmawiać - stwierdziła Dorota Łoboda (KO).

Przypomniała, że w tej kadencji Sejmu zaostrzono Kodeks drogowy. - Ale rzeczywiście takie wyroki sprawiają, że zaczynamy się zastanawiać, czy może nie trzeba jednak jeszcze bardziej zaostrzyć [przepisów - red.] - zaznaczyła.

Politycy po wyroku w sprawie tragedii na A1. Będą zmiany w prawie?

- W kontekście zabójstwa drogowego to państwo już trzy lata temu o tym mówiliście i my deklarowaliśmy, że jesteśmy gotowi wspierać to - powiedział Michał Wójcik (PiS), zwracając się do Łobody.

Wójcik, komentując wyrok, powiedział, że "to jest słabe". - Tu nie ma polityki, tu jest życie takie w najczystszej postaci. Minister sprawiedliwości powinien natychmiast reagować w tej sprawie - stwierdził.

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Poseł PiS zadeklarował, że jest zwolennikiem wprowadzenia pojęcia zabójstwa drogowego. Czy jego klub złoży projekt ustawy w tej sprawie? - Jestem gotowy w nocy jeszcze robić te projekty - odpowiedział.

- Jutro się spotkamy, będę rozmawiał razem z szefem naszego klubu, jesteśmy gotowi to zrobić - zadeklarował.

- Poprzecie to? - zapytał, zwracając się do posłanki KO. - Najpierw proszę położyć jakieś rozwiązanie, żebyśmy mieli o czym rozmawiać - odpowiedziała Łoboda.

Wójcik odparł: - Jutro położę, jutro pani to dam.

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