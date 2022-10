Zmiany w 500 plus? Kowalczyk: oficjalnej dyskusji nie ma

Ja bym dyskusji nie zamykał, natomiast w tej chwili takiej oficjalnej dyskusji nie ma - powiedział w "Jeden na jeden" wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, pytany o możliwość wprowadzenia kryterium dochodowego dla programu Rodzina 500 plus i wypłaty większej kwoty tym, którzy bardzo potrzebują świadczenia.

Henryk Kowalczyk odniósł się w "Jeden na jeden" do słów wiceministra finansów dotyczących 500 plus. W poniedziałek Artur Soboń pytany w portalu gazeta.pl o możliwość wprowadzenia progów dochodowych przy świadczeniu 500 plus odparł: - W programie 500 plus rzeczywiście takie progi mogłyby być. Warto o tym rozmawiać. Rozmawiamy na temat różnych scenariuszy, gdyż sytuacja zewnętrzna jest teraz ekstremalnie trudna. Jesteśmy rządem, który nie chowa głowy w piasek i proponuje nowe rozwiązania i te rozwiązania, także w zakresie polityki energetycznej, będą jeszcze proponowane przez rząd.

Z kolei w czwartek napisał na Twitterze, że nie ma żadnych planów wprowadzenia progów dochodowych w programie 500 plus.

Kowalczyk: takich rozmów nie prowadzimy

Minister rolnictwa powiedział w piątek w TVN24, że "takich rozmów nie prowadzimy". - Trzeba by zapytać ministra Sobonia, ja o takich rozmowach nie słyszałem, ani w takich rozmowach nie uczestniczyłem - dodał.

- Myślę, że jeśli już zaoferowaliśmy, to powinniśmy to zostawić - powiedział Kowalczyk.

Pytany, czy nie jest to moment, żeby wprowadzić kryterium dochodowe, żeby tym, którzy tego świadczenia nie potrzebują, go nie wypłacać, ale na przykład tym, którzy go bardzo potrzebują, wypłacać więcej, odparł, że "można o tym pomyśle dyskutować".

- Ja bym dyskusji nie zamykał, natomiast mówię, że w tej chwili takiej oficjalnej dyskusji nie ma - dodał.

Dopytywany, czy jakaś rozmowa o przyszłym kształcie świadczenia 500 plus w rządzie jest możliwa, odpowiedział, że "zawsze jest możliwa rozmowa". - Analizować zawsze trzeba, natomiast ten moment, kiedy my już mamy budżet na następnym rok z ustalonymi wydatkami, to i tak nie przyniesie żadnych efektów na rok następny - ocenił Kowalczyk. Dopytywany o kolejny rok, powtórzył, że "dyskutować zawsze można".

Premier Mateusz Morawiecki pytany w czwartek w Pradze, czy zostanie wprowadzone kryterium dochodowe dla programu Rodzina 500 plus, czy są plany ograniczenia tego świadczenia, odpowiedział, że "nie ma żadnych takich planów ograniczenia 500 plus".

Kowalczyk o dwóch miliardach złotych dla mediów rządowych: to jest pośrednio pomoc Polakom

Henryk Kowalczyk odniósł się również w "Jeden na jeden" do projektu ustawy budżetowej na 2023 roku, który w piątek wpłynął do Sejmu. Pytany, czy to jest etyczne z perspektywy obecnej sytuacji finansów państwa, tego, co się dzieje w portfelach Polaków, żeby znowu dwa miliardy złotych transferować na telewizję rządową, wicepremier powiedział, że "gdyby to nie było wytransferowane, to trzeba by było egzekwować opłaty abonamentowe". - Tak naprawdę to jest rekompensata za brak wpływu abonamentu, który jest wpisany, więc tak naprawdę to jest pośrednio pomoc Polakom, można by powiedzieć - ocenił.

Dopytywany, w czym ma to pomóc Polakom, odparł, że "w tym, że bardzo dużo osób nie płaci abonamentu".

