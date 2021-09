Beck - czyli honor nie ma ceny

Przedstawił się Pani Beckowej, pocałował ją w rękę i powiedział: "Proszę Pani, jestem zażenowany. Wiozłem raporty od przywódców politycznych w Polsce w grudniu 1939 roku. W tych raportach były informacje o Panu Ministrze. Potem przekonałem się, że to były nieprawdziwe informacje. Ale ja spełniałem swój obowiązek. Przysięgałem, że powtórzę wiernie to, co mi kazali mówić". Beckowa wedle opowieści Karskiego miała powiedzieć: "No tak, wiem o tym. Ale chcę, żeby pan widział, że kiedy Pan informował w Paryżu generała Sikorskiego i Profesora Kota, że Józef Beck żyje w Pałacu, prowadzi wykwintne życie, jest w kontakcie z rządem niemieckim i jest możliwość, że zgodzi się na objęcie kolaboracyjnego rządu polskiego w Generalnym Gubernatorstwie, to wtedy mój mąż był już ciężko chory. Z trudem chodził, leżał w łóżku. Leżał w zimnym pokoju, bo nie mieliśmy opału. Brakowało nam jedzenia, nawet przyborów toaletowych. Ale ja pana nie winię". Nie podała mu ręki i odeszła.