Redakcja TVN24 została wyróżniona nagrodą Beautiful Brain Award

Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał Nikodema C. na osiem lat i trzy miesiące pozbawienia wolności. To wyrok za próbę zabójstwa jego dziewczyny. Do zdarzenia doszło po imprezie z okazji jej osiemnastych urodzin. Jak ustaliła prokuratura, zadał w sumie 28 ciosów. Po wszystkim miał powiedzieć swojemu ojcu, że "chyba zabił człowieka". Mężczyzna przyznał się do pobicia dziewczyny, ale nie do próby jej zabicia. - Będą z tym żył do końca życia - mówił przed sądem. Wyrok nie jest prawomocny.