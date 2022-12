Beatyfikacja rodziny Ulmów - kolejny krok. Papież Franciszek zatwierdził dekret o męczeństwie

Papież Franciszek zatwierdził dekret o męczeństwie rodziny Ulmów, zamordowanej 24 marca 1944 roku w Markowej - przekazał w sobotę Watykan. To ważny krok w drodze do ich beatyfikacji. Małżonkowie z dziećmi zostali zabici przez Niemców za ukrywanie żydowskich rodzin.

Dekret o męczeństwie Ulmów, zabitych z nienawiści do wiary, jak brzmi jego pełna nazwa, został zatwierdzony przez papieża w czasie audiencji dla prefekta Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kardynała Marcello Semeraro. Uznanie dekretu o męczeństwie to ważny krok na drodze do beatyfikacji rodziny.