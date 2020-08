"Nie idźmy tą drogą!". Beata Szydło o pomyśle zamiany 500 plus na bony

"Program #Rodzina500plus w postaci 'bonów' to pomysł bardzo zły i pozbawiony uzasadnienia" - napisała na Twitterze europosłanka Beata Szydło. Była premier skomentowała słowa minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, która mówiła, że rząd rozważa takie rozwiązanie.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz z Porozumienia wchodzącego w skład Zjednoczonej Prawicy stwierdziła, że rząd rozważa odejście od pieniężnej formy wypłaty 500 plus w programie "Money. To się liczy" Wirtualnej Polski. Powodem takiego pomysłu ma być sukces funkcjonowania bonu turystycznego. Zdaniem Emilewicz forma bonu sprawia, że rząd ma pewność, że pieniądze trafią na wypoczynek dzieci, nie zaś "łatanie dziur w budżecie domowym".

- Realizacja innych świadczeń w ten sposób daje gwarancję, że pieniądze zostaną wydane tak, jak zaplanował to ustawodawca - mówiła. - Jest to droga, którą rząd chce podążać - stwierdziła, mówiąc o zamianie kolejnych świadczeń na bony.

"Podważa zaufanie między rządem PiS i obywatelami"

"Program #Rodzina500plus w postaci 'bonów' to pomysł bardzo zły i pozbawiony uzasadnienia. Wprowadzanie takich pomysłów do debaty publicznej podważa zaufanie między rządem PiS i obywatelami. Aż się ciśnie na usta: Nie idźmy tą drogą!" - napisała była premier.

Bon turystyczny

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest już przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im nie przysługuje. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością rodzice mogą liczyć na dodatkowy bon, również w wysokości 500 zł.