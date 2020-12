Mazurek: Tusk pewnie ma więcej faszystowskich pamiątek. Giertych zapowiada pozew w imieniu byłego premiera

"Donald Tusk znany jest z tego, że pielęgnuje rodzinne tradycje. Pewnie takich faszystowskich pamiątek posiada więcej" - to komentarz europosłanki PiS i byłej rzeczniczki tej partii Beaty Mazurek do zdjęcia szefa EPL Donalda Tuska w maseczce z błyskawicą oraz jego ironicznego wyjaśnienia w tej sprawie, wygłoszonego w sobotnich "Faktach po Faktach" TVN24. Wcześniej politycy PiS porównywali emblemat Strajku Kobiet do "esesmańskich symboli". W związku z wpisem Mazurek mecenas Roman Giertych, w imieniu Tuska, zapowiedział pozew z żądaniem przeprosin.

Tusk spotyka się z Lempart. Na maseczkach błyskawice

W czwartek Marta Lempart, jedna z liderek Strajku Kobiet, spotkała się w Brukseli z szefem Europejskiej Partii Ludowej Donaldem Tuskiem. Na jednym z opublikowanych oboje pozowali w maseczkach z błyskawicą.

- Bardzo sobie cenię to spotkanie z Martą Lempart. Bardzo też cenię jej i jej współpracowników wysiłki na rzecz godności kobiet i w ogóle Polaków - powiedział Donald Tusk w piątkowych "Faktach po Faktach" w TVN24.

"Maseczka jest oczywiście po dziadku z Wehrmachtu"

Były premier ironizował, że "maseczka jest oczywiście po dziadku z Wehrmachtu". Nawiązał w ten sposób do wypowiedzi Jacka Kurskiego z 2005 roku. Ówczesny poseł PiS, a dziś szef telewizji państwowej, podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi mówił o dziadku Donalda Tuska, który miał według niego na ochotnika wstąpić do Wehrmachtu. Wypowiedź wywołała burzę i to po obu stronach politycznej barykady. Mogła mieć też wpływ na wynik wyborów, w których startował - i które przegrał z Lechem Kaczyńskim - Donald Tusk, chociaż słowa okazały się nieprawdziwe.

W 1942 roku Józef Tusk został wcielony do Wehrmachtu, z którego trzy lata później zdezerterował (lub został wzięty do niewoli angielskiej) i wrócił do Polski. Świadczy o tym wydana w Szczecinie jesienią 1945 roku karta Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.

Tusk: bardzo sobie cenię spotkanie z panią Martą Lempart TVN24

Mazurek: Donald Tusk pewnie posiada więcej takich faszystowskich pamiątek

Była rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, obecnie europosłanka partii Beata Mazurek napisała w sobotę na Twitterze: "Donald Tusk znany jest z tego, że pielęgnuje rodzinne tradycje. Pewnie takich faszystowskich pamiątek posiada więcej. Szkoda, że pochwalił się tylko maseczką. Nie traćmy jednak nadziei, może następnym razem powita Lempart w mundurze dziadka z Wermachtu?" (pisownia oryginalna).

Pełnomocnik Donalda Tuska mecenas Roman Giertych niedługo potem odpowiedział, że w imieniu Donalda Tuska "pozywa panią poseł Beatę Mazurek o naruszenie dóbr osobistych". Zapowiedział, że będzie w imieniu swojego klienta domagać się wpłaty na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz przeprosin. Nie uściślił, w jakiej formie.

Autor:akw//rzw

Źródło: tvn24.pl, TVN24