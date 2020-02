"Ja się gubię. Nie wiem, kto jest w formie żeńskiej, kto w formie męskiej"

Arogancka, niegrzeczna, nieprzyjemna, chamska - skomentował wypowiedź Beaty Kempy z sobotniej konwencji Solidarnej Polski Włodzimierz Czarzasty. Europarlamentarzystka określiła posła Krzysztofa Śmiszka, prywatnie partnera Roberta Biedronia, mianem "kandydatki na pierwszą damę". W rozmowie z dziennikarzami broniła swoich słów. - A tak nie jest? Ja się gubię, ja nie wiem, kto jest w formie żeńskiej, kto w formie męskiej. Mam do tego prawo - stwierdziła.

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Solidarnej Polski - partii Zbigniewa Ziobry, wchodzącej w skład rządzącej Zjednoczonej Prawicy - poświęcona reformie sądownictwa. Głos zabrała między innymi eurodeputowana Beata Kempa.

"Czy pan też będzie rozliczał sędziów, panie Biedroń?"

Kempa odniosła się do "mowy nienawiści", jej zdaniem uprawianej przez opozycję . - I gdzie są teraz ci wszyscy apostołowie walki z hejtem? Czemu nie słychać ich sprzeciwu, gdy pełnoprawnych sędziów, wybranych na mocy ustawy i nominowanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dzisiaj się stygmatyzuje, dzisiaj się poniewiera, dzisiaj próbuje się ich hejtować na każdym kroku? Gdzie oni są z tą mową nienawiści? - pytała.

- I wreszcie ostatnia kwestia. Czy z taką retoryką zgadza się kolejny kandydat na prezydenta - no, przywołam to nazwisko, bo to jest kolejny kazus - Robert Biedroń? - kontynuowała Kempa. Jak komentowała, "niedawno patetycznie wołał do eurodeputowanych: 'Jeszcze wolne sądy nie zginęły, póki my żyjemy'".

- Czy pan też będzie rozliczał sędziów, panie Biedroń? Bo póki co, widzimy, jak pan i kandydatka na pierwszą damę radośnie oklaskujecie ataki na Polskę. Ręka w rękę z Rosjanami. I tutaj historia zatoczyła koło - powiedziała Kempa. Partnerem kandydata Lewicy na prezydenta Roberta Biedronia jest poseł Krzysztof Śmiszek.

"Ja się gubię, ja nie wiem, kto jest w formie żeńskiej, kto w formie męskiej"

Beata Kempa po swoim przemówieniu była pytana przez dziennikarzy o swoje słowa. - Przecież to jest prawda. Przecież oni się wypowiadali na ten temat. Jeden w Parlamencie Europejskim, drugi w zgromadzeniu parlamentarnym, to są cytaty z tych panów - powiedziała.

- Ja powiedziałam o pierwszej damie. A tak nie jest? A nie ma pretendenta do pierwszej damy? No jest pretendentem. To jest oczywiste. Ja się gubię, ja nie wiem, kto jest w formie żeńskiej, kto w formie męskiej. Mam do tego prawo. Natomiast jeśli pan Biedroń zostanie prezydentem, a zakładam, że tak się nie stanie, ale gdyby tak się stało, no to mamy pierwszą damę - kontynuowała.

Michał Wójcik w obronie europosłanki

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik pytany w niedzielę w "Kawie na ławę" w TVN24 o określenie "kandydatka na pierwszą damę" odpowiedział, że żywi do Beaty Kempy "wielki szacunek". Jak podkreślił, poruszanie tego tematu to "próba wytknięcia każdego zdania".

- Proszę pamiętać, że takie święte oburzenie, które okazali pan Biedroń i pan Śmiszek nie pojawiło się, gdy Biedroń wystąpił w spocie, w którym malowano Maryję na tęczowo i obrażano Polaków. Jest to próba wyciągnięcia każdego zdania, które się gdzieś pojawia - oświadczył wiceminister.

Czarzasty o wypowiedzi Kempy: arogancka, chamska

Szef SLD Włodzimierz Czarzasty ocenił, że Wójcik, który uczestniczył w konwencji Solidarnej Polski, powinien był zareagować na słowa Kempy.

- To była arogancka, niegrzeczna, nieprzyjemna, chamska wypowiedź. Nie zareagował pan jak były podnoszone okrzyki "pedał". Ja bym nigdy nie odniósł się do kwestii pana rodziny, bo rodzinę trzeba kochać - podkreślił Czarzasty.

"Bardzo potępiam takie słowa, takie zachowanie"

Do słów Kempy odniosła się także kandydatka Platformy Obywatelskiej na urząd prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. - Bardzo potępiam takie słowa, takie zachowanie i chciałabym, żeby politycy, niezależnie z której są strony, ważyli słowa, bo słowa są bardzo ważne. A to, co zrobiła wczoraj pani europoseł Beata Kempa - naprawdę to były haniebne słowa i w ogóle nie powinny paść. I dziwię się, że te słowa padają na konwencji Solidarnej Polski i nikt na to nie zareagował. To znaczy, że w tej partii jest przyzwolenie na takie zachowania - powiedziała.

"Nawet przebywanie w Brukseli nie nauczyło pani szacunku do drugiego człowieka"

Na słowa Kempy zareagował jeszcze w sobotę Krzysztof Śmiszek. "Jak widać nawet przebywanie w Brukseli nie nauczyło pani Beaty Kempy szacunku do drugiego człowieka. Pokazała pani dzisiaj swoją 'klasę', a właściwie to jej brak" - napisał poseł.

Na słowa Beaty Kempy zareagował Krzysztof Śmiszek twitter/@K_Smiszek

