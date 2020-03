"Skala instrumentów wykorzystanych przeciwko LGBT jest zatrważająca"

Sprawa stref wolnych od LGBT wyszła poza granice Polski. Zainteresował się nią między innymi dziennikarz BBC. Ekipa jest w Polsce, sprawdza co się u nas dzieje, a spraw do pokazania nie mało. Od tęczowego herbu Jordanowa i kłopotów 16-latka po samorządy, które sprzeciwiają się zapisom karty LGBT. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Ekipa brytyjskiej telewizji publicznej jeździ po Polsce i zbiera materiały o nietolerancji wobec środowisk LGBT. - Wasz kraj jest miksem opinii i światopoglądów. W różnych miejscach kraju widzieliśmy odmienne podejście do osób LGBT i do ich praw - mówi dziennikarz BBC Ben Hunte.

We wtorek brytyjscy dziennikarze byli w Warszawie na proteście, który ma związek z deklaracją instytutu Ordo Iuris. Instytut zapowiedział pozwy sądowe w sprawie Atlasu Nienawiści. Wskazuje on samorządy, które podjęły różnego rodzaju działania sprzeciwiające się zapisom Karty LGBT. Pierwszy był Łowicz. Przez rok w jego ślady poszło blisko sto gmin czy powiatów.

"Doszło do porównania społeczności LGBT do nazistów"

W ostatnich dniach internet żył przeróbką herbu małopolskiego Jordanowa, do którego 16-latek dołożył tęczę - symbol ruchu LGBT. Po doniesieniu burmistrza sprawą zajęła się policja, co wielu odczytało jako nieuzasadnione szykany.

Jarosław Jagura z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zwraca uwagę, że doszło do przerobienia herbu miasta, a ten symbol nie jest chroniony przez przepisy kodeksu karnego, mówiące o znieważeniu godła państwowego. - Po drugie, mówimy tu o osobie 16-letniej, zbyt młodej, by odpowiadać z kodeksu karnego - dodaje.

Tęczowy herb Jordanowa uruchomił kolejne przeróbki w sprzeciwie do tego, co władza robi wobec 16-latka. Swoją wersję znaku Wodzisławia Śląskiego zrobiła Gabriela Wilczyńska. - Dostawałam groźby na messengerze, wyzywano mnie. Komentarze pod postem również były niepochlebne. Doszło nawet do porównania społeczności LGBT do nazistów - opowiada Gabriela Wilczyńska.