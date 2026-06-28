Polska Baza USA w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz o "kolejnym etapie" Oprac. Kamila Grenczyn |

Kosiniak-Kamysz o propozycji utworzenia stałej bazy USA w Polsce i "pozytywnej" odpowiedzi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Bielecki/PAP

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Kosiniak-Kamysz w połowie czerwca informował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha pozytywną odpowiedź na list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Cytując odpowiedź Pentagonu, zaznaczył, że "Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium".

W niedzielę na X szef MON przekazał, że "po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na jego propozycję jesteśmy na kolejnym etapie rozmów".

"W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji. Zwiększone zaangażowanie wojsk USA to silniejsze odstraszanie i bezpieczna Polska" - oznajmił.

Blisko 60% Polaków popiera utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce.



Po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na moją propozycję jesteśmy na kolejnym etapie rozmów. W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji.



Zwiększone zaangażowanie wojsk… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 28, 2026 Rozwiń

Bazy USA w Polsce

W Polsce obecnie stacjonuje rotacyjnie i w ramach stałej obecności około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowana większość z nich w formule rotacyjnej. Kluczowe elementy ich rozmieszczenia to stałe Wysunięte Dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA w Camp Kościuszko w Poznaniu oraz Garnizon Armii Stanów Zjednoczonych (również w Poznaniu), który zapewnia wsparcie administracyjne i logistyczne.

Wiceszef MON Stanisław Wziątek pytany w czerwcu o możliwą lokalizację stałej bazy wojskowej w Polsce, powiedział, że ta "na pewno" znajdzie się na zachodzie kraju, a jako atrakcyjną lokalizację wskazał Szczecin. - Łatwość transportu ciężkiego sprzętu dodatkową drogą komunikacyjną ma tutaj ogromne znaczenie - mówił.

Polska od dłuższego czasu zabiega, by coraz więcej sił USA obecnych w Polsce było w formule stałej, czyli w postaci stałych baz, w których rozmieszczone są konkretne jednostki sił, a amerykańscy żołnierze mieszkają w Polsce przez dłuższy czas - na przykład sprowadzając do Europy swoje rodziny.

W formule obecności rotacyjnej amerykańscy żołnierzy przyjeżdżają do Polski na okres kilku miesięcy, a potem są zmieniani przez osoby z innej jednostki o podobnych zdolnościach.

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