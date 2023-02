TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce.

Czym jest Baza Ekspertek?

Baza Ekspertek #nieczekam107lat to konkretne narzędzie wspierające równy głos kobiet i mężczyzn w polskich mediach. Akcja #nieczekam107lat, zainicjowana przez Ringier Axel Springer Polska w kwietniu 2021 r., to odzew na dane wynikające z raportu Global Gender Gap 2020, z którego wynika, że kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej będą miały równy status ekonomiczny, prawny, społeczny i równe szanse w 2128 roku, czyli za 107 lat. Baza jest miejscem, w którym każda kobieta - ekspertka - może stworzyć własny profil i przedstawić swoje portfolio z oznaczeniem dziedzin tematycznych, w których się specjalizuje - od rolnictwa, ekonomii, finansów po budownictwo czy motoryzację. Może wskazać także możliwe do wykorzystania formy wystąpienia publicznego: wywiad ustny, online, wizyta w studiu, wystąpienie na konferencji, itp.