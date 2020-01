Ta decyzja jest bardzo racjonalną decyzją. Uważam, że racją stanu dla Platformy Obywatelskiej jest to, żebyśmy wygrali wybory prezydenckie - tak europoseł Bartosz Arłukowicz tłumaczył w "Rozmowie Piaseckiego" swoją rezygnację z walki o przewodnictwo w Platformie Obywatelskiej. Przyznał, że "racjonalną decyzją jest to, że ktoś się musi wycofać".

"Racjonalną decyzją jest to, że ktoś się musi wycofać"

O powodach swojej decyzji Arłukowicz mówił w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. - Ta decyzja jest bardzo racjonalną decyzją. Uważam, że racją stanu dla Platformy Obywatelskiej jest to, żebyśmy wygrali wybory prezydenckie - mówił. - Było sześciu kandydatów. Uznałem, że jeżeli do wyborów, do ostatniego dnia będzie ze sobą konkurowało sześciu ludzi, to szansa na to, że te wybory [na szefa PO - przyp. red.] skończą się w pierwszej turze, była minimalna - kontynuował. Przyznał, że "racjonalną decyzją jest to, że ktoś się musi wycofać".