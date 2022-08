Bartosz Arłukowicz: rządzący nie chcą dokonać zmian, o których mówi UE, bo chcą być bezkarni

Polsce wciąż nie wypłacono pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Konieczne do tego jest spełnienie warunków dotyczących praworządności, o których część polityków PiS mówi, że nie muszą ich spełniać. - Ci ludzie, którzy dzisiaj czynią wszystko, żeby w Polsce miliardy euro się nie znalazły przez to, że nie chcą dokonać zmian, o których mówi Unia Europejska, chcą być po prostu bezkarni - komentował w "Jeden na jeden" w TVN24 w środę europoseł KO Bartosz Arłukowicz.

15 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym likwidująca nieuznawaną Izbę Dyscyplinarną . W jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Zmian oczekiwała Komisja Europejska , uzależniając między innymi od nich akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. W ostatnim czasie wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy osiągną tak zwane kamienie milowe w tej sprawie, wyrażali niektórzy przedstawiciele Komisji. Część polityków PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński , krytykuje istnienie wspominanych kamieni milowych. - Myśmy, proszę państwa, wykazali maksimum dobrej woli, z punktu widzenia traktatów nie mamy żadnych obowiązków, żeby słuchać Unii w sprawie wymiaru sprawiedliwości. Żadnych - mówił między innymi Kaczyński.

Arłukowicz: przyczyną tego zjawiska jest chęć utrzymania bezkarności ludzi

Europoseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz w środę w "Jeden na jeden" w TVN24 zaapelował do "pseudopatriotów", aby praworządność i niepodległość nie nie myliły im się z bezkarnością. - Czas bezkarności się skończył. Prędzej czy później przyjdzie czas, kiedy wszyscy ci, którzy ukradli, którzy w sposób niesłuszny przyznali sobie premie, nagrody, będą musieli za to odpowiedzieć przed niezawisłym sądem - dodał.

- Ci ludzie, którzy dzisiaj czynią wszystko, żeby w Polsce miliardy euro się nie znalazły, przez to, że nie chcą dokonać zmian, o których mówi Unia Europejska , chcą być po prostu bezkarni. To jest jedyna przyczyna tego, że dzisiaj w Polsce nie ma miliardów euro - ocenił polityk.

Temat reparacji. Arłukowicz: staniemy samotni, bezbronni, głodni i chłodni oko w oko z Putinem

- To jest ekipa, która dla swoich partykularnych celów politycznych jest w stanie wywoływać kolejne konflikty z ludźmi, z którymi musimy współpracować, bo za granicą mamy Putina. My za chwilę staniemy samotni, bezbronni, głodni i chłodni oko w oko z Putinem - stwierdził. Dodał, iż ma nadzieję, że nie dojdzie do konfliktu władz polskich z NATO. - Jeśli wszystkich wokół pouczamy, to właściwie mam wrażenie, że jedynym sąsiadem, z którym nie toczymy sporu politycznego, jest Morze Bałtyckie, bo ze wszystkimi jesteśmy skłóceni - mówił.