Fakty po Faktach Bartosz Arłukowicz: zarzuty wobec Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz są poważne Filip Czerwiński |

Bartosz Arłukowicz i Łukasz Schreiber skomentowali wyrzuceniu z Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 Szymon Hołownia ogłosił w sobotę, że zarząd partii usunął przewodniczącą Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz z szeregów ugrupowania. Powodem - jak napisał - było jej "działanie na szkodę partii oraz wbrew uchwałom organów statutowych partii".

W czwartek Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że odchodzi z rządu, gdyż wartości są dla niej ważniejsze niż stołki. Następnego dnia w wywiadzie mówiła między innymi, że w rządzie panuje "przemocowa kultura zarządzania".

- To są bardzo poważne sprawy, bo nie jest działaniem na szkodę partii złożenie dymisji w rządzie - powiedział w "Faktach po Faktach" TVN24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.

- Jeżeli pada tak bardzo poważny zarzut ze środowiska, z którego ona się wywodzi, pani minister Pełczyńska, to chciałbym bardzo dokładnie wiedzieć i bardzo proszę, apeluję o to do koleżanek i kolegów z Polski 2050, powiedzcie, na czym polega szkodzenie partii - zaapelował Arłukowicz.

Schreiber: wyskakuje, jak góra lodowa już się zbliża

Drugi gość programu, poseł Rozwoju Plus Łukasz Schreiber, podkreślił, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie jest bohaterką, odchodząc z rządu Donalda Tuska.

- Ona wyskakuje z "Titanica", kiedy już góra lodowa się zbliża, więc to bohaterstwo jest, powiedzmy, umiarkowane - ocenił.

Schreiber mówił, że należy się zgodzić z ministrą funduszy i polityki regionalnej, że w obecnym rządzie jest "marazm". - Pamiętając, że była żyrantem dla Donalda Tuska i dla tej koalicji, wspierała ją przez wiele lat - zastrzegł.

- Chociaż wiele jej działań było rozczarowujących, to i tak szanuję, że chociaż podejmowała próbę usamodzielnienia się od Donalda Tuska - powiedział.

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