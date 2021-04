To jest dla mnie rzecz niewiarygodna, właściwie zaprzeczająca istocie tej instytucji - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, odnosząc się do wyboru przez Sejm posła PiS Bartomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich. Działacz społeczny Piotr Ikonowicz powiedział, że "nieprzyzwoitość tej kandydatury polega na tym, że jest on wrogiem połowy obywateli Polski, czyli kobiet". Zarówno Rudzińska-Bluszcz, jak i Ikonowicz byli wśród kandydatów na RPO.

W czwartek wieczorem Sejm wybrał posła Prawa i Sprawiedliwości Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich. Aby wybór stał się faktem, zgodę musi wyrazić Senat, gdzie przewagę ma opozycja. To już czwarta próba wyboru RPO po zakończeniu kadencji Adama Bodnara we wrześniu ubiegłego roku.

"Aktywny polityk ma nagle, z dnia na dzień, kontrolować, patrzeć na ręce swoich kolegów"

Ikonowicz: powinniśmy się zastanowić, czy Rzecznika Praw Obywatelskich nie powinni wyłaniać obywatele

"Nieprzyzwoitość tej kandydatury polega na tym, że jest on wrogiem połowy obywateli Polski"

Odnosząc się do wyboru przez Sejm Bartłomieja Wróblewskiego, stwierdził, że "nieprzyzwoitość tej kandydatury polega na tym, że jest on wrogiem połowy obywateli Polski, czyli kobiet, bo jest autorem piekła kobiet". Nawiązał w ten sposób do faktu, że Wróblewski był w grupie posłów, która złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, na podstawie którego kierowany przez Julię Przyłębską TK orzekł 22 października o niekonstytucyjności przepisów dotyczących aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu.