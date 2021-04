Grodzki o "podchodach polityków PiS" przed głosowaniem w Senacie: informowały mnie co najmniej trzy osoby

Dziwię się, że pan Wróblewski legitymizuje tego typu działania, bo nie wierzę, żeby odbywały się bez jego wiedzy - powiedział w "Faktach po Faktach" marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO). Odniósł się w ten sposób do informacji o próbach wpływania na senatorów przez polityków PiS, by głosowali za wyborem Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. - Nie sądzę, żeby się to udało - ocenił Grodzki.

"Takie próby są haniebne i niegodne poważnej polityki"

Marszałek pytany, kto do niego przychodził z informacją o próbie przekonywania do głosowania za Wróblewskim, wskazywał, że senator KO Wojciech Ziemniak "powiedział to publicznie". - Ci, którzy mnie informowali, bez uzewnętrzniania się w mediach, to były co najmniej trzy osoby, w tym jedna kobieta. Ale pozwoli pan, że nazwiska zachowam dla siebie, bo nie zostałem upoważniony do ujawniania - powiedział Grodzki, zwracając się do prowadzącego program Grzegorza Kajdanowicza.