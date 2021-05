Apel o rezygnację, odpowiedź kandydata na RPO. "Moją intencją jest obrona praw i wolności wszystkich obywateli"

Wróblewski: biuro RPO powinno być bardziej spluralizowane

- Jest to w interesie obywateli, w interesie państwa, żebyśmy przełamali ten wielomiesięczny pat i dokonali wyboru RPO - podsumował. Wróblewski powiedział też, że zwrócił się do polityków Koalicji Obywatelskiej z prośbą o ewentualne "konkretne i konstruktywne, rzeczowe propozycje", które uzupełniałyby jego propozycję, ponieważ - jak zapewnił - jest "otwarty na argumenty i rozwiązania opozycji".

Bosacki: miejsce RPO powinno być zajęte przez kogoś bezstronnego

Bosacki przekazał, że w imieniu klubu senackiego KO zaapelował do Wróblewskiego, "aby sam zrezygnował przed głosowaniem z ubiegania się o to zaszczytne miejsce, po to, aby mogło ono być zajęte przez kogoś bezstronnego, kto rzeczywiście będzie dbał niepartyjnie o dobro i prawa wszystkich Polek i Polaków".

Pat w sprawie wyboru Rzecznika

Wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich jest konieczny, ponieważ we wrześniu ubiegłego roku upłynęła kadencja RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.