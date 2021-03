Kandydat PiS na rzecznika praw obywatelskich: wniosek w sprawie aborcji nie był polityczny

Wróblewski: wniosek do TK w sprawie aborcji nie był polityczny

Co z ciążami z gwałtu? "Dopóki przepis nie zostanie zakwestionowany, niczyje poglądy nie mają znaczenia"

Wróblewski o konwencji stambulskiej: dobrze, że zwiększamy ochronę prawną kobiet, ale są przepisy, które mi się nie podobają

Dodał, że "ta sprawa jest obecnie (od zeszłego roku - red.) badana przez Trybunał Konstytucyjny". - Jeśli Trybunał uzna, że to jest zgodne z konstytucją, to nie będzie żadnych dyskusji prawnych na ten temat. Jeśli trybunał to zaneguje, to będzie trzeba podjąć takie działania, by to dostosować polskiego do prawa - powiedział poseł PiS.