"Odszedł Bartek Skrzyński. Dla przyjaciół: Skrzynia"

Zmarły w wieku 41 lat Bartłomiej Skrzyński mówił, że do swojej choroby i życia z bólem się przyzwyczaił. - Ból, który mnie trapi jest czymś, co mi towarzyszy na co dzień. Czymś, do czego musieli przyzwyczaić się też moi bliscy. Zawsze sobie mówię, że ci, którzy na chwilę zapadają na grypę i mówią, że strasznie ciężko chorują, to mówię do nich, że ja mam łatwiej. Ja mam tylko postępujący zanik mięśni, na który nie ma żadnych lekarstw - mówił w jednym z wywiadów w TVN24.